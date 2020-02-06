Власти: силовики проверяли законность захоронения на Цветковском кладбище

Сотрудники правоохранительных органов в среду, 5 февраля, провели проверку в администрации коммерческого кладбища «Цветковское» в Гурьевском округе. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в горадминистрации муниципалитета.



По данным чиновников, силовики проверяли «законность захоронения» усопших на данной территории. На остальные вопросы в горадминистрации согласились ответить только после официального письменного запроса.

Коммерческое кладбище расположено в поселке Цветково (в 5 км от пересечения ул. Камской и окружной дороги). Согласно размещенным на сайте организации данным, с 2003 года на кладбище было захоронено более 27 тысяч человек. Кладбищем заведует ЗАО «МУП Спецбюро Гурьевского района».

В 2017 году МУП «Спецбюро Гурьевского района» было оштрафовано за ненадлежащее использование земельного участка. Россельхознадзор выяснил, что под кладбище используется территория, предназначенная для выращивания сельскохозяйственных культур. В этом же году муниципальное предприятие было ликвидировано и тут же появилось закрытое акционерное общество с аналогичным названием.