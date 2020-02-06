Назначен новый глава управления Следственного комитета по Калининградской области

Назначен новый глава управления Следственного комитета по Калининградской области
Дмитрий Бочаров. Фото с сайта СУ СК РФ по Астраханской области

Полковник юстиции Дмитрий Бочаров назначен новым руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области. Соответствующий указ президент подписал в четверг, 6 февраля.

Согласно документу, Бочаров назначен главой ведомства на 5-летний срок.

Дмитрий Бочаров родился в 1978 году. Он окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры и Следственного комитета РФ работает с 2001 года. До недавнего времени занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области.

«Имеет большой опыт руководящей работы, в том числе в должности заместителя прокурора района, руководителя межрайонного следственного отдела, старшего помощника руководителя Волжского межрегионального природоохранного следственного управления», — отмечается на сайте ведомства. 

В начале декабря 2019 года стало известно, что генерал Виктор Леденев отстранен от должности главы регионального управления Следственного комитета. Указ об освобождении Леденева от должности руководителя регионального СУ СК РФ президент подписал 30 сентября 2019 года. Это пост он занимал с мая 2013 года. Леденев проходил потерпевшим по делу издателя Игоря Рудникова и экс-замполпреда Александра Дацышина.

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