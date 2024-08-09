В Калининградской области сменился глава Следкома

В Калининградской области сменилось руководство Следственного комитета. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Согласно публикации, пост Дмитрия Бочарова занял его заместитель, полковник юстиции Евгений Козырецкий. На данный момент он является исполняющим обязанности руководителя следственного управления.



В пресс-службе следственного управления СК РФ по Калининградской области смену руководителя пока не комментируют. При этом с официального портала ведомства пропала информация о Дмитрии Бочарове.

Напомним, что Дмитрий Бочаров был назначен на должность руководителя следственного управления СК РФ по Калининградской области в феврале 2020 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя управления Следственного комитета по Астраханской области.