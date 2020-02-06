УФАС: цены на медицинские маски в Калининграде не выросли, дефицита нет

В Калининградской области аптечные сети не подняли цены на медицинские маски из-за ситуации, связанных с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает региональное управление ФАС на своей странице в Facebook.



В среду, 5 февраля, в областном минздраве, при с участии руководителя местного УФАС Артура Демкина, представителей территориального управления Росздравнадзора, аптечных организаций и организаций розничной торговли состоялось оперативное совещание «по вопросу особенностей ценообразования медицинских масок на территории Калининградской области, обоснованности роста цен на медицинские маски».

«По предварительным результатам мониторинга участниками совещания отмечено отсутствие роста цен на медицинские маски на территории Калининградской области, в настоящий момент дефицита не наблюдается», — утверждают в УФАС.

По данным ведомства, в регионе стартовал процесс еженедельного мониторинга цен на медицинские маски в аптеках и их наличия в аптечных учреждениях.