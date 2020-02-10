На карантин в Калининграде закрылась четвертая школа

На карантин в Калининграде закрылась еще одна школа, № 46. Всего по состоянию на 10 февраля занятия приостановлены в четырех городских школах и еще в 125 классах других школ. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе мэрии.

На вынужденные каникулы отправились учащиеся 125 классов в 21 школе города: №№ 4, 6, 7,8, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 28, 35, 36, 38, 39, 43, 53, 56, 57, гимназиях №№ 1, 22. Полностью приостановлены занятия в школах № 11, 19, 44 (начальная школа) и 46. Кроме того, закрыто 13 групп в девяти детсадах: №№ 1, 37, 51, 99, 104, 114, 124, 133, 134.