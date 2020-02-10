В Минздраве рассказали, сколько среди россиян «тихих алкоголиков»

В Минздраве выяснили, сколько среди жителей России «скрытых алкоголиков». Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна.



Оказалось, что почти треть населения России злоупотребляет алкоголем, однако не спешит обращаться ни к наркологам, ни к врачам. Большая часть «тихих алкоголиков» умирает от внезапной остановки сердца. Как отметили в издании, смерти в таких случаях можно было бы избежать, если бы человек вовремя обратился к специалистам, а также завязал с вредной привычкой.

«Что такое злоупотребление алкоголем? Это одна рюмка, 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц такого употребления печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет», — процитировали слова Брюна в издании.

По мнению нарколога, мужчин среди употребляющих спиртное больше, чем женщин. Статистика показывает, что пропорция равна четыре к одному.

«Мужчины вообще ведут себя иначе, они все время ищут какой-то новизны, у них потребность менять свое психическое состояние более обостренная», — уточнил он.

Недавно врачи-наркологи признали пиво самым опасным алкогольным напитком, который нужно запретить. Врачи считают, что в его составе содержатся вредные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт.