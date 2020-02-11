ВОЗ допускает более стремительное распространение коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что китайский коронавирус может распространяться более стремительно, чем предполагалось. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает во вторник «Радио Польша».

По словам Гебрейесуса, случаи заболевания коронавирусом людей, которые никогда не посещали Китай, могут быть «лишь верхушкой айсберга». Он призвал все страны подготовиться к возможному появлению вируса и направить усилия на его сдерживание.

По последним данным, общее число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 1016 человек. Общее число заразившихся достигло 42 тысяч. Заболевания коронавирусом зафиксированы в 28 странах.