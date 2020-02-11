Суд вновь аннулировал регистрацию газеты «Новые колеса»

Суд вновь аннулировал регистрацию газеты «Новые колеса»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Суд удовлетворил иск регионального управления Роскомнадзора, который требовал аннулировать регистрацию газеты «Новые Колеса еженедельник». Об этом написал в Facebook главный редактор издания Игорь Рудников.

Как сообщает Рудников, очередное рассмотрение иска надзорного ведомства в Центральном районном суде состоялось во вторник, 11 февраля. «Основание формальное — газета более года не выходила в свет. И то, что издание „НК“ уже возобновилось, что отпечатан уже третий номер, чиновников-надзирателей не смутило. Не были приняты во внимание и объективные причины, по которым редакция долго не могла выпустить газету — главный редактор находился в тюрьме, редакционные деньги изъяты при обыске и арестованы, компьютеры и другая оргтехника похищены судебными приставами», — написал Рудников.

Решение суда не вступило в силу. По словам Игоря Рудникова, он и учредитель газеты Алексей Малиновский намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Напомним, это уже не первая регистрация газеты — в феврале 2018 года после двух предупреждений регионального управления Роскомнадзора, суд ликвидировал газету «Новые колеса Игоря Рудникова». Весной 2018 года журналист газеты Алексей Малиновский подал заявление о регистрации нового СМИ в Роскомнадзор и 23 мая получил свидетельство на издание «Новые колеса еженедельник».

Однако в начале июня 2018 года в редакции «Новых колес» судебные приставы изъяли всю оргтехнику, включая рабочие компьютеры журналистов. Хотя печатная версия газеты перестала выходить еще весной. .

В октябре Рудников сообщил, что редакция «Новых колес» вернулась к полноценному изданию газеты, правда, только онлайн-версии. Он также сказал о намерении со временем вернуться к бумажной версии «Новых колес».

В ноябре Рудников пожаловался главе МИД России Сергею Лаврову, что газету «Новые колеса» не хотят печатать и распространять в Калининградской области из-за того, что губернатор Антон Алиханов требует согласовывать редакционную политику издания. В «Западной прессе» назвали обвинение в том, что холдинг отказывается печатать газету «Новые колеса» из-за давления губернатора ложью. В середине декабря стало известно, что тираж «Новых колес» в 100 тыс. экземпляров отпечатали в одной из московских типографий.

В октябре 2019 года управление Роскомнадзора по Калининградской области подало иск в суд с требованием аннулировать регистрацию издания «Новые колеса еженедельник» в качестве СМИ.


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