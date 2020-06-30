СК: видеокамеры в женской консультации в Калининграде установлены без нарушений

Следственный комитет не нашел нарушений в установке видеокамеры в кабинете УЗИ в женской консультации в Калининграде. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.



«В ходе проверки следователи установили, что система видеонаблюдения в медицинском учреждении установлена в соответствии со всеми нормами действующего законодательства об охране жизни и здоровья граждан. Видеозапись производится в целях обеспечения прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества», — отметила официальный представитель ведомства Наталья Гацко.

В СК отмечают, что при осуществлении видеозаписи изначально программой установлено ограничение, закрывающее обзор зоны, в которой производится осмотр пациентов. «При этом изменение угла обзора камеры невозможно», — подчеркивают в ведомстве.

Следствие пришло к выводу об отсутствии состава какого-либо преступления в действиях должностных лиц медучреждения, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано.

Напомним, в феврале стало известно, что по факту сообщений об установке камер в кабинетах женской консультации проводит проверку Следственный комитет. По его данным, сюжет об этом вышел на одном из федеральных телеканалов. В репортаже указывалось, что в медучреждении имелись информационные таблички, где уточнялось, что видеонаблюдение ведется якобы для предотвращения коррупционных и других преступлений. Также в сюжете говорилось, что узнавшие об этом пациентки возмущены нарушением неприкосновенности их частной жизни.



Как пояснял министр здравоохранения региона Александр Кравченко, видеокамеры, установленные в кабинетах женской консультации роддома № 4, призваны оградить пациентов от медиков, «стимулирующих» оказание платных услуг.