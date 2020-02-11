Жительница Санкт-Петербурга сбежала из-под карантина по коронавирусу

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Вернувшаяся из Китая жительница Санкт-Петербурга самовольно покинула инфекционную больницу. Роспотребнадзор заявил о возможной административной ответственности за подобное поведение. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Такой факт имел место. На мой взгляд, это абсолютно безответственный шаг. Каждый человек принимает на себя определенные обязательства, вызывая врача, указывая, что прибыл из неблагополучного района», — цитирует агентство слова начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирину Чхинджерию.

Глава ведомства напомнила, что в случае возникновения осложнений отвечать будет врач, который принял пациента.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что 6 февраля, через неделю после возвращения из Китая, 32-летнюю жительницу Петербурга поместили в Боткинскую больницу на двухнедельное обследование и карантин с признаками ОРВИ. Но пациентка, у которой анализы не выявили коронавируса, на следующий день сломала электронный замок двери инфекционного бокса и самовольно покинула клинику.

В настоящее время в инфекционной больнице им.Боткина находятся 38 больных гриппом и ОРВИ, прибывших из Китая. Начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подчеркнула, что никого из заболевших не госпитализировали насильно — все люди обратились за помощью сами с жалобами.

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