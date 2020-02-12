Алиханов: будем просить, чтобы электронные визы в область остались бесплатными

Алиханов: будем просить, чтобы электронные визы в область остались бесплатными
Виталий Невар / Новый Калининград
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Электронные визы для посещения Калининградской области должны оставаться бесплатными, заявил РИА «Новости» губернатор региона Антон Алиханов.

«Вопрос платности или бесплатности электронной визы нерешенный, на наш взгляд. Вместе с Владивостоком, с Юрием Петровичем Трутневым, я уже на эту тему разговаривал, мы будем настаивать на том, что с учетом нашей специфики, отдаленности и одного, и другого региона, будем все-таки просить, чтобы для этих территорий принцип бесплатности был сохранен», — сказал РИА «Новости» Алиханов.

Электронная виза разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда, она действительна в течение 30 дней. «Например, для какого-нибудь студента из Хельсинки вопрос платить 50 евро консульского сбора и ехать в Калининград, или не платить и ехать, условно говоря, в Копенгаген, это иногда решающее значение имеет. Не у всех эти 50 евро укладываются в порог принятия решения, для некоторых это серьезная сумма», — сказал губернатор.

Ранее МИД РФ сообщал, что с 2021 года планируется ввести единую электронную 16-дневную визу, «которая будет действительна для перемещения между всеми субъектами РФ». Виза будет стоить 50 долларов и по ней визе можно будет перемещаться из одного субъекта в другой.

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