Минтруд рассказал, какие проблемы считаются самыми острыми для России

В Министерстве труде рассказали, какие проблемы на данный момент являются самыми острыми для России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу министерства Антона Котякова.



«В первую очередь это бедность. У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности», — передает слова Котякова издание. Также он отметил важность такой темы, как снижение рождаемости.

Проблему бедности министр предлагает решать, учитывая ее комплексный характер. Также Кошевой отметил, что «нужно работать над повышением уровня доходов конкретных граждан».

В начале января президент РФ Владимир Путин выразил беспокойство, что в стране произошла стагнация доходов населения, хотя в декабре 2019 года во время своей ежегодной пресс-конференции он заявил, что в 2019 году доходы населения стали «немножко» расти.