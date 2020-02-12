РЖД признали самыми безопасными железными дорогами в мире, передает в среду, 12 февраля, РИА «Новости» со ссылкой на сообщение гендиректора компании Олега Белозерова.



«В отношении безопасности мы также вышли на первое место в мире. Не могу не отметить, что следующая компания отличается от нас более чем на 20%», — привели слова главы компании в издании.

Отмечается, что речь идет о глобальном индексе безопасности, оценкой которого занимается Международный союз железных дорог (МСЖД). Также Белозеров отметил, что опыт компании внимательно изучают международные эксперты, а потом применяют железнодорожные администрации и компании других государств.