Эксперт: калининградцы удаляют тату на дешевых аппаратах и получают рубцы

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Жители региона нередко обращаются к медикам с травмами, полученными в результате сведения тату дешевыми и не зарегистрированными устройствами. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщила главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии областного минздрава Наталья Некрасова.

«Делать татуировки может не медик. Это бытовая услуга, можно прийти в любой салон и сделать, закон разрешает. Странно, потому что это процедура, которая связана с нарушением целостности кожи. А вот удалять татуировки должен только врач. Но к сожалению у нас также в каждом салоне стоит не зарегистрированный на территории РФ аппарат, который стоит 100-150 тыс. То есть, аппарат хороший для удаления татуировок, имеющий регистрационное удостоверение, стоит 2-3 млн. И удалять татуировки этим аппаратом может только врач, который еще имеет специальную подготовку по работе с лазерной техникой», — рассказала Некрасова.

Она отметила, что удалять тату при помощи дешевой техники опасно. «Очень много обращений от пациентов, которые удаляли татуировки и дело закончилось образованием рубцов. То есть для того, чтобы получить эффект на таких дешевых аппаратах приходится увеличивать дозу, мощность. В итоге возникает раздражение кожи, рубцы, которые потом удалить практически невозможно», — пояснила врач.

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