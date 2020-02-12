Власти сказали, когда можно будет вернуть деньги за фактически не вывезенный мусор

Власти сказали, когда можно будет вернуть деньги за фактически не вывезенный мусор
Виталий Невар / Новый Калининград
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Областная служба по регулированию тарифов намерена в течение месяца с момента истечения срока сдачи бухгалтерской отчетности региональным мусорным оператором «Единая система обращения с отходами» провести оценку деятельности компании в 2019 году. После этого выявленные расхождения между реально вывезенным объемом мусора и заложенным в тариф на 2019 год будут учтены при формировании тарифа на 2021 год. Об этом говорится в ответе областного правительства на информационный запрос «Нового Калининграда» по поводу возврата денег за не оказанные, но оплаченные калининградцами услуги ЕСОО.

Ранее в ходе судебного процесса ЕСОО и его подрядчика по вывозу мусора на востоке области выяснилось, что объемы мусора, исходя из которых утверждался тариф, и фактически вывозимое количество отходов отличаются в разы.

Также в тариф были включены услуги по сортировке мусора станцией в Калининграде, однако в результате незаконных действий областного правительства мусоросортировочная станция не работала и денег не получила. При этом данная услуга оплачивалась калининградцами в тарифе ЕСОО в течение года.
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