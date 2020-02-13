Калининградскому аэропорту «Храброво» повысили категорию метеоминимума

Калининградскому аэропорту «Храброво» повысили категорию метеоминимума
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский аэропорт «Храброво» сертифицирован по II категории ICAO, которая позволяет воздушным судам совершать точный заход на посадку и посадку по приборам с относительной высотой принятия решения менее 60 м, но не менее 30 м и при дальности видимости на ВПП не менее 350 м. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Получение II категории позволит калининградскому аэропорту значительно уменьшить количество задержек и отмен рейсов в связи с плохими погодными условиями», — уточняет пресс-служба.

Сертификат выдан сроком на три года, для соответствия данной категории ICAO в «Храброво» была установлена многопозиционная система наблюдения «Альманах».

Согласно сертификату аэродром «Храброво» имеет класс «Б» и размеры взлётно-посадочной полосы (ВПП) 3350×45м. ВПП оборудована на два курса захода на посадку. Курс ВПП 240˚ сертифицирован для точного захода на посадку по II категории, курс 060˚ - для точного захода на посадку по I категории.

В декабре 2017 года директор «Храброво» Александр Корытный заявлял журналистам, что после реконструкции взлетно-посадочной полосы самолеты смогут садиться и взлетать практически в любых погодных условиях. 

«Будет установлено новое аэронавигационное оборудование, будет 2-я категория, даст возможность существенно снизить метеоминимум и мы сможем летать практически в любых погодных условиях. Вторая категория достаточно высокая, серьезная, будет эксплуатироваться в любых погодных условиях авиационная техника», — отмечал тогда Корытный.
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