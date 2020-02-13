Эксперты ждут резкого снижения числа бабочек и комаров в Калининградской области

Эксперты ждут резкого снижения числа бабочек и комаров в Калининградской области
Денис Туголуков / Новый Калининград
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Аномально теплая зима на территории Калининградской области может привести к резкому снижению популяции комаров и бабочек. Об этом в четверг, 13 февраля, «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе БФУ им. И. Канта со ссылкой на кандидата биологических науки Наталью Кудикину.

По ее словам, аномально высокие для конкретного времени года температуры стимулируют процессы развития и перехода покоящихся стадий к имагинальным — насекомые просыпаются.

«Именно это и произошло у нас в Калининградской области, когда из-за аномально теплой зимы из зимующих куколок так рано вышли взрослые особи бабочек, — цитируют в БФУ эксперта. — Уникальность этого явления напрямую связана с уникальностью наблюдаемых климатических изменений. Такая теплая зима — редкость даже для нашего региона, соответственно, и бабочек в феврале мы увидим не каждый год. Многие из них питаются цветочным нектаром, и если одновременно с ними появятся какие-то цветущие растения, то они не погибнут от голода. Основную опасность представляет холод, который легко может привести к гибели насекомых. Поскольку большинство бабочек является опылителями растений, а отдельные виды составляют рацион питания других видов, то в этом случае природа может потерять какую-то часть необходимых компонентов биоценозов».

Аномальное потепление может привести и к снижению численности популяции комаров, отметила Кудикина: «Куколки этих насекомых зимуют в воде, и при наступлении соответствующих температур из них выходят взрослые особи. Ранний выход взрослых стадий осложняется отсутствием необходимой для них пищи. Самцы комаров питаются соками растений, а самки кровью животных и человека. И то и другое может быть труднодоступным в определенный период времени. Кроме того, эти животные очень чувствительны к низким температурам и быстро погибают даже из-за непродолжительных ночных похолоданий. Можно было бы радоваться снижению численности этих неприятных насекомых, однако, их личинки и куколки, развивающиеся в воде, являются важным компонентом питания разных видов рыб. Потеря такого важного компонента пищевых цепей может привести к сокращению численности промысловых видов рыб. Негативно изменения погоды скажутся и на тех видах рыб, которые предпочитают холодную воду (например, налим, сиг)».

При этом, по словам специалистов, еще одна проблема — взрослые комары, которые являются переносчиками опасных заболеваний (опасные тропические лихорадки, редкие паразитарные инфекции). В основном к ним относятся виды, живущие в жарком климате. Некоторые из них уже распространились на черноморском побережье Краснодарского края. Постепенно эти комары продвигаются в центральную Россию. Похожая картина наблюдается в Европе.

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