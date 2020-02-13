Обвиняемая в госизмене калининградка заявила, что ей отказывают в медпомощи

Обвиняемая в госизмене калининградка Антонина Зимина утверждает, что ей было отказано в медпомощи. При этом, по её словам, она сама готова заплатить за обследование, поскольку стоит вопрос о наличии у нее онкологического заболевания и требуется диагностика. Об этом сообщает RT.

«Подозрение на онкологию возникло у врача, который осматривал меня летом 2019 года. В конце октября меня вывезли в одну из городских больниц, но анализы там брали, с моей точки зрения, с нарушениями порядка, и поэтому сдавать биопсию я там отказалась, хотя она необходима, по мнению самих врачей. С тех пор прошу вывезти меня в другую больницу», — заявила Антонина Зимина в беседе с членом ОНК, корреспондентом RT Борисом Клином.

По данным информагентства, с подобными жалобами женщина обращалась неоднократно. Правозащитники рекомендовали администрации СИЗО направить её в больницу.

В то же время в «Лефортове» утверждают, что просьб от Зиминой не поступало — ни письменных, ни устных.

«На нее донес друг из ФСБ»: рассказ отца калининградки, обвиненной в госизмене

Напомним, Антонину Зимину задержали в июне 2018 года. Её мужа Константина Антонца — в июле 2019 года. Супругов обвиняют в госизмене. По версии следствия, они раскрыли личность действующего сотрудника ФСБ латвийским спецслужбам. Он присутствовал на их свадьбе в 2015 году.