От генподрядчика нового корпуса ДОБ требуют 1,1 млн за срыв графика строительства

От генподрядчика нового корпуса ДОБ требуют 1,1 млн за срыв графика строительства
Виталий Невар / Новый Калининград
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От генерального подрядчика нового корпуса Детской областной больницы (ДОБ) в Калининграде требуют неустойку в размере 1,1 млн руб. за допущенное отставание от графика строительства. Об этом свидетельствует претензия госзаказчика, опубликованная в четверг на портале госзакупок.

Согласно документу, подписанному 11 февраля главврачем ДОБ Александром Маляровым, в сентябре-декабре 2019 года компания «Янтарьсервисбалтик» должна была выполнить работы на сумму 75,5 млн руб., однако стоимость принятых работ составила 47,5 млн руб. Таким образом, отставание от графика за указанный период составляло 37%.

Напомним, новый корпус ДОБ строятся на месте бывшей Медсанчасти № 1, которую в 2017 году решено было частично снести. Изначально планировалось, что строительство нового корпуса завершится в 2019 году, но этого не случилось. В апреле прошлого года власти области определились с подрядчиком. Стоимость контракта составила 962 млн руб. 

В начале февраля 2020 года губернатор Антон Алиханов в ходе выезда на стройку заявил, что его «не очень устраивают» сроки перечисления из федерального бюджета средств на строительство. При этом, по его словам, в настоящее время возведение объекта ведется без в соответствии с графиком, хотя изначально «было небольшое отставание». Это стало возможным благодаря субподрядчику.

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