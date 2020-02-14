Хлопушин: уголовные дела о нелегальном обороте алкоголя не доходят до суда

Хлопушин: уголовные дела о нелегальном обороте алкоголя не доходят до суда
Виталий Невар / Новый Калининград
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Только 1-2 уголовных дела, возбужденных по фактам незаконного оборота алкоголя в области, доходят до суда. Об этом на пресс-конференции в четверг журналистам сообщил прокурор области Сергей Хлопушин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Проблема в том, что торгуют нелегально и иногда уже после закрытия официальных продаж. И вот этим надо заниматься. И, к сожалению, мы выявили еще такую тенденцию, когда проанализировали уголовные дела, которые возбуждены за продажу безакцизной продукции, продукции, которая произведена нелегально... <...> эта продукция изымается, уголовные дела возбуждаются, но из десятков этих дел в суд, может быть, 1-2 дела ушло. Остальные как-то приостановлены, как-то прекращены незаконно. И мы проводили большое совещание, и я всех предупредил дознавателей и следователей, что, если вы будете так принимать решения, мы будем инициировать в отношении вас уголовное дело», — сказал Хлопушин.

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