На ремонт тротуара на ул. Нарвской планируется потратить 5,7 млн рублей

На ремонт тротуара на ул. Нарвской планируется потратить 5,7 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Обновленный тротуар на ул. Нарвской обойдется городскому бюджету в 5,7 млн рублей. Сообщается, что власти планируют отремонтировать участок от железной дороги до ул. Зеленой. Информация о публикации электронного аукциона появилась на региональном портале «Госзакупки».

Согласно опубликованной информации, дорожные работы должны в себя включать замену бортового камня вдоль тротуара, укладка новой тротуарной плитки, а также обустройство заездов на прилегающие территории. Начальная стоимость контракта составила 5,7 млн рублей.

Итоги аукциона планируется подвести 27 февраля. Планируется, что победитель конкурса должен будет закончить работы к июню 2020 года.

Недавно городская администрация объявила конкурс на ремонт тротуаров на улицах Ялтинской и Димитрова, а также Гвардейском проспекте. На это власти готовы потратить более 29 млн рублей.


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