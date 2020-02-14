В администрации Калининграда объяснили подтопления в Южном парке

В администрации Калининграда объяснили подтопления в Южном парке
Фото со страницы администрации Калининграда в «Фейсбуке»

В администрации Калининграда объяснили подтопление отдельных участков в Южном парке повышением уровня воды в реке Преголя, и, как следствие, повышением уровня грунтовых вод, а не завершившимся недавно благоустройством.

«Дело в том, что нагонные ветра повышают уровень Преголи, которая в свою очередь через трубу (в районе „Манхэттена“) соединяется с парковыми озёрами. В результате сильно повышается и уровень грунтовых вод в округе, поэтому осадкам попросту некуда уходить», — говорится в объяснении, опубликованном на странице горадминистрации в «Фейсбуке».

В качестве доказательства в посте опубликована фотография подтопленной детской площадки, сделанной, как утверждается, в 2018 году, до выполнения работ по благоустройству.

Пытка плиткой: как выглядит Южный парк после благоустройства (фото)

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