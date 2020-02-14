В администрации Калининграда объяснили подтопления в Южном парке

В администрации Калининграда объяснили подтопление отдельных участков в Южном парке повышением уровня воды в реке Преголя, и, как следствие, повышением уровня грунтовых вод, а не завершившимся недавно благоустройством.



«Дело в том, что нагонные ветра повышают уровень Преголи, которая в свою очередь через трубу (в районе „Манхэттена“) соединяется с парковыми озёрами. В результате сильно повышается и уровень грунтовых вод в округе, поэтому осадкам попросту некуда уходить», — говорится в объяснении, опубликованном на странице горадминистрации в «Фейсбуке».

В качестве доказательства в посте опубликована фотография подтопленной детской площадки, сделанной, как утверждается, в 2018 году, до выполнения работ по благоустройству.

Пытка плиткой: как выглядит Южный парк после благоустройства (фото)

