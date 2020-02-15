В ОНК просят направить обвиняемую в госизмене Зимину на обследование в гражданскую больницу

Члены ОНК просят перевести обвиняемую в госизмене Антонину Зимину в гражданскую больницу для обследования. Врачи подозревают, что у нее может быть онкологическое заболевание. Об этом сообщает ТАСС.



«Есть опасение, что у Зиминой онкологическое заболевание, ей необходима биопсия. Но нет возможности ее сделать в тюремной больнице, необходимо этим заниматься в больнице гражданской», — цитирует информагентство члена ОНК Марину Литвинович, посетившую Зимину в СИЗО «Лефортово». Наблюдатель отмечает, что пока у обвиняемой более или менее нормальное состояние.

Ранее калининградка Антонина Зимина утверждала, что ей было отказано в медпомощи. При этом, по её словам, она сама готова заплатить за обследование



Напомним, Антонину Зимину задержали в июне 2018 года. Её мужа Константина Антонца — в июле 2019 года. Супругов обвиняют в госизмене. По версии следствия, они раскрыли личность действующего сотрудника ФСБ латвийским спецслужбам. Он присутствовал на их свадьбе в 2015 году.