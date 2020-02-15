В Европе зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

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Во Франции от коронавируса скончался 80-летний турист из Китая, это стало первым случаем смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.

«Речь идет о китайском туристе из провинции Хубэй, прибывшем во Францию 16 января. Мужчину госпитализировали в больницу 25 января со строгими мерами по его изоляции. Состояние туриста быстро ухудшилось, и он несколько дней находился в критическом состоянии в реанимации», — цитирует телеканал Бузен.

По словам министра, дочь скончавшегося также находилась под наблюдением врачей в больнице Bichat, но ее состояние больше не вызывает беспокойства и скоро ее выпишут.

О первых заболевших во Франции стало известно 24 января. Это были первые случаи выявления коронавируса в Европе. По информации РБК, всего во Франции заболели 11 человек.


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