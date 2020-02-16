Из Instagram Алиханова исчезло сообщение о поиске нового подрядчика онкоцентра

Со страницы губернатора Антона Алиханова в Instagram исчезло написанное им сообщение об определении нового подрядчика для продолжения строительства онкологического центра. Оно было опубликовано в качестве ответа на соответствующий вопрос подписчика в минувшую пятницу, 14 февраля.

«Что про онкоцентр молчите, как идет его строительство?», — спросили чиновника под его постом с фотографией барка «Седов». «Новый подрядчик еще не определен. Идут процедуры определения нового подрядчика», — ответил Алиханов.

В субботу, 15 февраля, этого диалога уже не было.

Отметим, ранее губернатор заявлял о том, что строительство может продолжить московская компания «Пэтруско», которая участвовала в торгах в 2018 году. При этом, как рассчитывает глава области, фирма завершит возведение объекта «на свои, скажем так, средства», а в конце получит оплату.

После нескольких провальных торгов в октябре 2018 года контракт на строительство в области онкоцентра стоимостью 4,2 млрд руб. был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания «Пэтруско» также участвовала в конкурсе, но заняла второе место. В ходе строительства «Артель» регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.

Срыв строительства причинил ущерб региону в размере 311,5 млн руб. Он выразился в том, что по итогам 2018 года региону пришлось вернуть в федеральную казну 113 млн руб. неиспользованной субсидии на строительство объекта. Еще 198,4 млн руб. придется вернуть по итогам 2019 года, когда контракт был расторгнут при 15%-й степени готовности объекта.