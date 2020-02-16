В правительстве области рассказали о помощи выжившему при стрельбе ребенку

В правительстве области пообещали, что подросток, чьи родители были застрелены в центре Калининграда, не останется без соцзащиты и помощи. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщили в пресс-службе областного кабмина.

По словам детского омбудсмена Ирины Ткаченко, накануне к 13-летнему пострадавшему приехала бабушка из Черняховска. Они поехали домой по адресу постоянной прописки несовершеннолетнего. К подростку был направлен дежурный психолог из подведомственного учреждения минсоцполитики.

Как учтонила министр социальной политики Анжелики Майстер, с понедельника с семьей начнут работу органы социальной защиты для помощи в оформлении документов по опеке над несовершеннолетним и назначении пособий. Психолог будет работать с ребенком на постоянной основе, пообещали в правительстве.

Напомним, по версии следствия, около 19:00 на улице Профессора Баранова неизвестный из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в мужчину и женщину, которые от полученных ранений погибли на месте. Подозреваемый пытался покончить с собой. Он был госпитализирован с ранением грудной клетки, но умер в больнице. По предварительным данным, мотивом нападения стала личная неприязнь.