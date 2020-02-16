У мужчины, застрелившего в Калининграде семейную пару, нашли предсмертную записку

У мужчины, который застрелил в центре Калининграда семейную пару, нашли предсмертную записку. Об этом в воскресенье «Новому Калининграду» сообщил источник в экстренных службах.

Записку у стрелявшего нашли в его жилье в ходе обыска. В тексте была фраза «ты меня достал».

И злоумышленник, и его жертвы занимались торговлей на Центральном рынке. По информации «Комсомольской правды», на протяжении долгого времени между ними сохранялись враждебные отношения. Причиной было торговое место на рынке, где работали погибшие.

Напомним, по версии следствия, около 19:00 на улице Профессора Баранова неизвестный из охотничьего карабина несколько раз выстрелил в мужчину и женщину, которые от полученных ранений погибли на месте. Подозреваемый пытался покончить с собой. Он был госпитализирован с ранением грудной клетки, но умер в больнице. По предварительным данным, мотивом нападения стала личная неприязнь.

При стрельбе выжил 13-летний подросток — сын погибших.