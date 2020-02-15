СК возбудил уголовное дело об убийстве двух человек в центре Калининграда

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух человек в центре Калининграда
Фото — «Новый Калининград»
Продолжение: Свидетель об убийстве около рынка: «Он вдоль забора идет и вперед шмаляет»

Следственный комитет по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, 15 февраля около 19 часов на улице Профессора Баранова в Калининграде подозреваемый из охотничьего карабина произвёл несколько выстрелов в троих прохожих. Мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте, 13-летний подросток с огнестрельным ранением госпитализирован в лечебное учреждение.

Непосредственно после произошедшего подозреваемый пытался свести счёты с жизнью. С огнестрельным ранением грудной клетки он госпитализирован.

В настоящее время на месте преступления работает следственная группа, следователи-криминалисты СУ СКР по Калининградской области. По предварительным данным, мотивом совершенного преступления является личная неприязнь.   

Расследование уголовного дела продолжается.

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