В РПЦ прокомментировали слова священника о «бесплатных проститутках»

В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками». Об этом в воскресенье сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

«Отец Димитрий в свойственной ему образной манере привлёк внимание к проблемам женщин, которые вынуждены проживать с мужчинами без регистрации брака, — цитирует издание Кипшидзе. — Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жен, нанося им психологическую травму».

Представитель РПЦ считает, что слова священника говорят о том, что «статус гражданской жены унижает достоинство женщины, делает ее уязвимой перед безнравственным и безответственным мужчиной».

Ранее Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с бесплатными проститутками: «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает».