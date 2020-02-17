Власти подтвердили, что в Калининградской области активизировались клещи

Власти Балтийска намерена провести обработку территорий от клещей раньше, чем обычно. В прошлом году ее проводили апреле. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщается в группе местной администрации «ВКонтакте».

«Нужно оценить ситуацию, выяснить, какие у нас есть технические​ возможности, и как скоро мы можем начать противоклещевую обработку, —​ приводятся слова главы администрации​ Сергея Мельникова.

Как отмечается в публикации, в Сети стала появляться информация, что​ клещи​ в Балтийске «не спят». Есть зафиксированные случаи укусов домашних животных.

«Соблюдайте правила поведения, применяйте акарицидные средства для обработки одежды и репелленты для обработки кожных покровов. При укусе обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику», — призвали в горадминистрации. При этом там отметили, что обработку придомовых территорий должны проводить управляющие компании.

В региональном управлении Роспотребнадзора пока уточняют информацию о ситуации с клещами на территории области.

В минувшее воскресенье в интернете появилось информация об активизации в феврале на территории Калининградской области клещей.