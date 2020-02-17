Экспертов попросили последить за несущими конструкциями стадиона «Калининград»

Экспертов попросили последить за несущими конструкциями стадиона «Калининград»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стадион «Калининград»

Руководство стадиона «Калининград» выделяет 370 тыс. руб. на геотехнический мониторинг основных несущих конструкций арены и прилегающий территории в процессе эксплуатации. Соответствующее извещение было опубликовано 11 февраля на портале госзакупок.

Согласно документации, договор заключен с единственным поставщиком — ООО «ИСП „Геореконстукция“» из Санкт-Петербурга. Компания должна проводить мониторинг только до конца февраля 2020 года.

В декабре 2019 года директор стадиона Анна Мусевич заявила, что проседание грунтов вокруг арены является естественным процессом, а самому сооружению ничего не грозит.

В начале 2018 года власти области заключили с питерской фирмой «Вертикаль» контракт стоимостью 21 млн рублей на регулярное геотехническое и гидрологическое обследование острова Октябрьского. Промежуточные итоги показали, что там происходят «резонансные процессы».

На Острове периодически появляются провалы, проседает асфальт и плитка. По мнению экспертов, разрушение инфраструктуры будет продолжаться и далее из-за просадки слабых грунтов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter