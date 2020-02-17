Экспертов попросили последить за несущими конструкциями стадиона «Калининград»

Руководство стадиона «Калининград» выделяет 370 тыс. руб. на геотехнический мониторинг основных несущих конструкций арены и прилегающий территории в процессе эксплуатации. Соответствующее извещение было опубликовано 11 февраля на портале госзакупок.

Согласно документации, договор заключен с единственным поставщиком — ООО «ИСП „Геореконстукция“» из Санкт-Петербурга. Компания должна проводить мониторинг только до конца февраля 2020 года.

В декабре 2019 года директор стадиона Анна Мусевич заявила, что проседание грунтов вокруг арены является естественным процессом, а самому сооружению ничего не грозит.

В начале 2018 года власти области заключили с питерской фирмой «Вертикаль» контракт стоимостью 21 млн рублей на регулярное геотехническое и гидрологическое обследование острова Октябрьского. Промежуточные итоги показали, что там происходят «резонансные процессы».

На Острове периодически появляются провалы, проседает асфальт и плитка. По мнению экспертов, разрушение инфраструктуры будет продолжаться и далее из-за просадки слабых грунтов.