В мэрии рассказали, как «Гидротехник» будет бороться с подтоплениями в Южном парке

В мэрии рассказали, как «Гидротехник» будет бороться с подтоплениями в Южном парке
Фото со страницы администрации Калининграда в «Фейсбуке»
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Специалисты МБУ «Гидротехник» предложили установить на соединяющую реку с парковыми прудами трубу шиберную задвижку. По их мнению, это поможет отрегулировать уровень воды в прудах. Информация об этом в понедельник, 17 февраля, появилась на странице горадминистрации в «Фейсбуке».

В мэрии сообщили, что в довоенные годы уровень воды в прудах регулировал шлюз, который в «советские времена утерял свою функциональность». Найти деньги на установку шиберной задвижки власти планируют после ближайшей корректировки бюджета на 2020 год.

На прошлой неделе в администрации Калининграда объяснили подтопление отдельных участков в Южном парке повышением уровня воды в реке Преголя. Именно с этим связано сезонное повышение уровня грунтовых вод, считают власти, а не с завершившимся недавно благоустройством.


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