Правительство области выделило 59,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство области выделило 59,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области направляет 59,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте правовой информации 17 февраля.

Согласно документу, деньги выделяют Минздраву области для предоставления субсидии региональному перинатальному центру. Учреждение обязали провести комплекс противоэпидемических мероприятий до 1 мая этого года.

Недавно в Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса. Жертвой заболевания стал 80-летний китайский турист, который приехал во Францию уже инфицированным.

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