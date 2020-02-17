Правительство области выделило 59,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство Калининградской области направляет 59,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующее постановление опубликовали на официальном сайте правовой информации 17 февраля.
Согласно документу, деньги выделяют Минздраву области для предоставления субсидии региональному перинатальному центру. Учреждение обязали провести комплекс противоэпидемических мероприятий до 1 мая этого года.
Недавно в Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса. Жертвой заболевания стал 80-летний китайский турист, который приехал во Францию уже инфицированным.
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