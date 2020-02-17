Калининградская область показала худшую динамику рождаемости в СЗФО

В 2019 году коэффициент рождаемости в Калининградской области снизился на 10,6% и это максимальное снижение в Северо-Западном федеральном округе. Такие данные опубликовал Росстат.



В среднем по Северо-Западу снижение рождаемости составило 8,6%. В среднем по России — 7,4%.

В абсолютных цифрах в Калининградской области ситуация не такая драматичная и рождаемость составляет 9,3 ребенка на 1000 жителей против среднего по СЗФО показателя — 9,6

По динамике рождаемости к Калининградской области близка Новгородская (-10,3%) и Мурманская области (- 9,2%).