Калининградская область показала худшую динамику рождаемости в СЗФО

В 2019 году коэффициент рождаемости в Калининградской области снизился на 10,6% и это максимальное снижение в Северо-Западном федеральном округе. Такие данные опубликовал Росстат.
В среднем по Северо-Западу снижение рождаемости составило 8,6%. В среднем по России — 7,4%.
В абсолютных цифрах в Калининградской области ситуация не такая драматичная и рождаемость составляет 9,3 ребенка на 1000 жителей против среднего по СЗФО показателя — 9,6
По динамике рождаемости к Калининградской области близка Новгородская (-10,3%) и Мурманская области (- 9,2%).
|Регион
|Снижение рождаемости,%
|Калининградская область
|10,6
|Новгородская область
|10,3
|Мурманская область
|9,2
|Псковская область
|8,6
|Архангельская область без автономии
|8,3
|г.Санкт-Петербург
|8,3
|Архангельская область
|8,2
|Вологодская область
|7,6
|Республика Карелия
|7,2
|Ленинградская область
|6,4
|Республика Коми
|5,9
|Hенецкий авт.округ
|2,2
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