Калининградская область показала худшую динамику рождаемости в СЗФО

Калининградская область показала худшую динамику рождаемости в СЗФО
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

В 2019 году коэффициент рождаемости в Калининградской области снизился на 10,6% и это максимальное снижение в Северо-Западном федеральном округе. Такие данные опубликовал Росстат.

В среднем по Северо-Западу снижение рождаемости составило 8,6%. В среднем по России — 7,4%.

В абсолютных цифрах в Калининградской области ситуация не такая драматичная и рождаемость составляет 9,3 ребенка на 1000 жителей против среднего по СЗФО показателя — 9,6

По динамике рождаемости к Калининградской области близка Новгородская (-10,3%) и Мурманская области (- 9,2%).

Регион Снижение рождаемости,%  
Калининградская область 10,6
Новгородская область 10,3
Мурманская область 9,2
Псковская область 8,6
Архангельская область без автономии 8,3
г.Санкт-Петербург 8,3
Архангельская область 8,2
Вологодская область 7,6
Республика Карелия 7,2
Ленинградская область 6,4
Республика Коми 5,9
Hенецкий авт.округ 2,2


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (11)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter