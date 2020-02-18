«Без каких-либо революций»: нового главу регионального СК представили коллективу

«Без каких-либо революций»: нового главу регионального СК представили коллективу
Дмитрий Бочаров. Фото с сайта СУ СК РФ по Астраханской области

В понедельник, 17 февраля, новый руководитель следственного управления СК России по Калининградской области полковник юстиции Дмитрий Бочаров был представлен коллективу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Работаем в нормальном режиме — без каких-либо революций. От всех жду отдачу. Соответствующее отношение будет и к вам», — обратился Бочаров к подчиненным в своей приветственной речи.

Присутствовавший на мероприятии замруководителя управления кадров СК РФ Валерий Бадиков подчеркнул, что одним из «приоритетных направлений деятельности нового руководителя» является борьба с коррупцией и налоговые преступления. «Немаловажное значение сегодня имеет борьба с преступлениями в отношении несовершеннолетних», — добавил Бадиков.

Дмитрий Бочаров родился в 1978 году в Тамбовской области. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации работает с 2001 года. Имеет большой опыт руководящей работы, в том числе в должности заместителя прокурора района, руководителя межрайонного следственного отдела, старшего помощника руководителя Волжского межрегионального природоохранного следственного управления. В январе 2014 года назначен на должность замруководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области. 

Приказ о назначении Дмитрия Бочарова новым руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области президент подписал 6 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter