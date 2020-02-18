«Без каких-либо революций»: нового главу регионального СК представили коллективу

В понедельник, 17 февраля, новый руководитель следственного управления СК России по Калининградской области полковник юстиции Дмитрий Бочаров был представлен коллективу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Работаем в нормальном режиме — без каких-либо революций. От всех жду отдачу. Соответствующее отношение будет и к вам», — обратился Бочаров к подчиненным в своей приветственной речи.

Присутствовавший на мероприятии замруководителя управления кадров СК РФ Валерий Бадиков подчеркнул, что одним из «приоритетных направлений деятельности нового руководителя» является борьба с коррупцией и налоговые преступления. «Немаловажное значение сегодня имеет борьба с преступлениями в отношении несовершеннолетних», — добавил Бадиков.

Дмитрий Бочаров родился в 1978 году в Тамбовской области. Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации работает с 2001 года. Имеет большой опыт руководящей работы, в том числе в должности заместителя прокурора района, руководителя межрайонного следственного отдела, старшего помощника руководителя Волжского межрегионального природоохранного следственного управления. В январе 2014 года назначен на должность замруководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Приказ о назначении Дмитрия Бочарова новым руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области президент подписал 6 февраля 2020 года.

