КЖД сообщила об изменениях расписания пригородных поездов 22 - 24 февраля

КЖД сообщила об изменениях расписания пригородных поездов 22 - 24 февраля
Виталий Невар / Новый Калининград
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В праздничные дни 22-24 февраля будет изменено расписание пригородных поездов на пяти направлениях: Светлогорском, Зеленоградском, Багратионовском, Мамоновском и Советском. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Утренние поезда, отправляющиеся из Калининграда в Светлогорск в 6:20 (из Светлогорска в 7:39) и из Калининграда в Зеленоградск в 6:40 (из Зеленоградска в 7:44), отменены 23 и 24 февраля. В остальном на этом направлении расписание остается таким же. Ежедневно будет курировать 26 поездов.

На Багратионовском направлении назначен дополнительный поезд до Стрельни в понедельник, 24 февраля. Он отправится с Южного вокзала в 8:35, обратно — в 14:35. Дополнительный состав пойдет в тот же день и в Мамоново с Южного вокзала в 10:10, в обратном направлении в 16:22.

«Воскресные» поезда на Советском направлении, отправляющиеся с Южного вокзала в 18:20, а из Советска в 18:00, перенесены с 23 на 24 февраля. Утренний рейс из Советска в Калининград (6:33) назначен на субботу, 22 февраля, и, соответственно, 24 февраля этот поезд отменен.

Изменения в расписания публикуются на сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, Калининградской железной дороги, стендах вокзалов и станций а также в мобильном приложении «РЖД  Пассажирам».

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