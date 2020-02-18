Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальных школ, о котором в январе этого года говорил президент России Владимир Путин.



«Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются [...] не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием», — отмечается в законе.

Финансирование будет осуществляться за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, а также местных бюджетов. Сообщается, что регионы будут иметь возможность получать из федерального бюджета субсидии на софинансирование организаций, которые занимаются обеспечением бесплатного горячего питания для школьников младших классов.

«Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей», — рассказал один из авторов законопроекта Вячеслав Володин.

Помимо прочего, закон устанавливает понятие «здоровое питание», согласно которому закрепляются принципы и особенности организации питания детей, а также отдельных групп населения. Принятый документ запрещает использовать при производстве такого питания изготовленное с использованием кормовых добавок сырье, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.