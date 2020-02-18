Природнадзор: вместимость мусорного полигона в Круглово исчерпана, ЕСОО ждет проверка

Природнадзор: вместимость мусорного полигона в Круглово исчерпана, ЕСОО ждет проверка
Виталий Невар / Новый Калининград
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Полигон твердых бытовых отходов в пос. Круглово Зеленоградского района в настоящее время серьезно переполнен. Это следует из данных Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ). О переполнении говорится также в ответе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора на письмо общественной организации «Зеленый фонд» (имеется в распоряжении «Нового Калининграда»)

В системе касательно полигона в пос. Круглово есть данные только за 2018 год. По его итогам на свалке оказалось размещено 772144 тонны отходов. В графе «вместимость» за 2018 году значится «-443128 тонн». Судя по информации информационной системы, это означает, что полигон был переполнен на такое количество отходов как минимум в 2018 году.

В письме управления Росприроднадзора «Зеленому фонду» тоже говорится о том, что ресурсы полигона израсходованы. Там указано, что оператор полигона — областная государственная компания «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО) проводила его инвентаризацию в 2016 году, указав вместимость; сейчас она исчерпана. Также там отметили, что направили данные об исчерпании ресурсов кругловского полигона в центральный аппарат Росприроднадзора и что в 2020 году он намерен провести плановую проверку деятельности ЕСОО.

Год назад ЕСОО была оштрафована на 400 тыс. рублей по итогам инспекции, проведенной в Круглово природоохранной прокуратурой и Россельхознадзором. Проверка показала, что твердые бытовые отходы складируются и за территорией полигона на землях сельхозназначения. В результате «произошло захламление» части земельного участка общей площадью 4,628 га, расположенного вблизи пос. Круглово.

В материалах судебного разбирательства между Росприроднадзором и ЕСОО, которое проходило в 2018 году, говорится о том, что вместимость полигона в Круглово изначально составляла 279 тыс. тонн отходов. В 2016 году на полигоне было размещено 193 тыс. тонн мусора. Но к концу 207 года масса размещенных отходов составила более 320 тыс. тонн, что значительно, на 15%, превысило вместимость полигона. В ЕСОО факт его переполнения тогда не признали.

В ноябре 2019 года губернатор Антон Алиханов подписал постановление о расширении площади полигона вдвое; в документе говорилось, что это необходимо для намеченной «реконструкции» объекта. При этом проектная документация по рекультивации должна быть готова в 2020-2021 годах.

На эту свалку свозится большинство образующихся в регионе отходов: она основная для Калининграда и всей западной части области. Ранее «Новый Калининград» рассказывал о том, как живется людям рядом с полигоном в Круглово.

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