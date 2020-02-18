За 5 лет число первоклассников в Калининграде за счет миграции выросло на 1200 человек

Из-за миграционного прироста число первоклассников в Калининграде за 5 лет выросло на 1200 человек, до 6668 человек. Об этом сообщила журналистам после оперативного совещания в мэрии начальник управления образования Татьяна Петухова, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Менее чем за месяц с начала приема заявлений в 46 школ города (в них есть начальные классы) оказались зачислены 3678 детей. Уже сейчас завершен прием в 6 школ, в школу № 57 набрали 12 первых классов. При этом, как отметила Татьяна Петухова, опыт прошлого года показывает, что значительное количество заявлений поступает летом. «20 первых классов — наверное, уже та цифра, которую уже невозможно представить, — заявила она. — Дополнительные классы открываем, но не до бесконечности».

В этом году горвласти изначально ориентировались на то, что всего поступит 6500 заявлений.