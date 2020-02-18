Алиханов о деньгах на борьбу с коронавирусом: это на «случай если»

Алиханов о деньгах на борьбу с коронавирусом: это на «случай если»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Около 60 млн рублей, выделенные на борьбу с коронавирусом в регионе, будут потрачены только при необходимости. Об этом журналистам после заседания правительства во вторник сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Это пока только бумажная работа „на случай если“. То есть эти средства зарезервированы, но не будут потрачены, если в этом не будет потребности. Потребность соответственно возникает при регистрации первого случая на территории. Такого у нас пока еще нет. Поэтому надеюсь они может и не понадобятся», — сказал Алиханов.

Накануне стало известно, что правительство области направляет 59,5 млн рублей на борьбу с коронавирусом, средства выделяются региональному перинатальному центру. Учреждение обязали провести комплекс противоэпидемических мероприятий до 1 мая этого года.

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