Мэрия обратилась в прокуратуру из-за двух заброшенных особняков на ул. Тельмана

Мэрия обратилась в прокуратуру из-за двух заброшенных особняков на ул. Тельмана
Алексей Милованов / Новый Калининград, архив
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Суд обязал собственников двух заброшенных особняков на улице Тельмана ограничить доступ в них. Об этом сообщил журналистам после оперативного совещания во вторник глава комитета муниципального контроля мэрии Евгений Чернышев, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Сначала горадминистрация обратилась по этому поводу в прокуратуру, та, в свою очередь, инициировала судебные разбирательства. «Суд обязал собственников законсервировать объект, ограничить доступ на земельный участок прилегающий и в сам объект всех, кто может туда проникнуть», — отметил Чернышев.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о ситуации с некоторыми особняками на ул. Тельмана.


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