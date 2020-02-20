В Гусеве начали эвакуировать авто нарушителей парковки (расценки)

В Гусеве со вторника, 20 февраля, заработала система эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушениями. Об этом в своем Facebook сообщает местная администрация.

Автомобили нарушителей будут размещаться на специализированной круглосуточной стоянке на ул. Победы, 30. За перемещение легкового авто, мотоцикла или грузового авто весом до 3,5 тонн на стоянку придется заплатить 2733,5 руб. Перемещение транспортных средств категорий C, D (весом от 3,5 тонн), BE, CE и DE в 9333,33 руб.

Хранение на спецстоянке обойдется в 25 руб. в час за мотоцикл или мопед, 50 рублей за легковой или грузовой автомобиль массой до 3,5 тонн, 100 рублей за грузовики, автобусы и т.д и 150 руб./ч за негабаритное транспортное средство.

Тарифы можно найти на официальном сайте администрации по ссылке. Круглосуточный телефон для справок: оперативный дежурный ЕДДС — +7(40143) 36047, +7 (40143) 34374; сотрудник стоянки задержанных транспортных средств — +7(911) 456 18 01; административная практика ГИБДД — +7 (40143) 33758.