Суд признал незаконным ограждение у пруда Чистый в п. Большое Исаково

Суд признал незаконным ограждение у пруда Чистый в п. Большое Исаково
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ограничение доступа к пруду Чистый в п. Большое Исаково признано судом незаконным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Пруд является водным объектом общего пользования, и каждый горожанин имеет право бесплатно использовать его для личных и бытовых нужд. Однако владельцы земельных участков установили ограждения вокруг него.

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд, который удовлетворил требование по демонтажу препятствия в границах береговой полосы.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее с подобной проблемой столкнулись жители поселков Новое и Кумачево. Единственный мост через реку Гурьевка собственник обнес забором. 

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