Роспотребнадзор: размещение кроватей вне палат незаконно

В региональном управлении Роспотребнадзора прокомментировали факт расстановки кроватей с больными в коридорах ЦГКБ Калининграда. «Размещение кроватей вне палатных помещений не соответствует требованиям законодательства», — говорится в ответе ведомства на официальный информационный запрос «Нового Калининграда».

В документе также говорится, что управление внесло главврачу медучреждения представление о недопустимости нарушения санитарного законодательства. «Исполнение представления поставлено на контроль», — говорится в ответе.

Напомним, ранее и.о. главврача ЦГКБ Сергей Литвиненко сообщил, что больных действительно приходится размещать в коридорах медучреждения, потому что 80% пациентов привозят «по экстренной помощи» и поскольку в выходные и праздничные дни никого не выписывают, в палатах иногда не хватает мест. По словам медика, это «всего-навсего рабочие моменты».