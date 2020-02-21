Роспотребнадзор: размещение кроватей вне палат незаконно

Роспотребнадзор: размещение кроватей вне палат незаконно
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

В региональном управлении Роспотребнадзора прокомментировали факт расстановки кроватей с больными в коридорах ЦГКБ Калининграда. «Размещение кроватей вне палатных помещений не соответствует требованиям законодательства», — говорится в ответе ведомства на официальный информационный запрос «Нового Калининграда».

В документе также говорится, что управление внесло главврачу медучреждения представление о недопустимости нарушения санитарного законодательства. «Исполнение представления поставлено на контроль», — говорится в ответе.

Напомним, ранее и.о. главврача ЦГКБ Сергей Литвиненко сообщил, что больных действительно приходится размещать в коридорах медучреждения, потому что 80% пациентов привозят «по экстренной помощи» и поскольку в выходные и праздничные дни никого не выписывают, в палатах иногда не хватает мест. По словам медика, это «всего-навсего рабочие моменты».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter