В регионе в этом году собираются заменить три старых томографа

В регионе в этом году собираются заменить три старых томографа
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области сейчас 8 работающих томографов. Об этом журналистам во время рабочего выезда в ЦГКБ в пятницу сообщил глава областного минздрава Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«8 томографов на миллион жителей — это такой... далеко не в каждом регионе столько их есть, — пояснил Кравченко. — Не работают из тех томографов, которые подлежат ремонту, у нас сегодня два, которые нужно ремонтировать. И у нас есть томографы старые, которые нужно списать. И мы в рамках нацпроекта еще получим три томографа в этом году, область. В Гусеве будет заменен томограф, который уже под списание подошел. И два томографа будут, один по онкологической, один по сосудистой программе, в областной больнице, тоже взамен тех, которые под списание», — пояснил Кравченко.

Часть томографов, по его словам, работает в круглосуточном режиме, например в ЦГКБ. «Вчера только обсуждали этот вопрос с Детской областной больницей, но решили пока не рисковать, потому что нагрузка тоже возрастает, техника не новая и есть риски выхода из строя. И это конечно тоже может быть печально. Там, где нет дублирующего оборудования, перевести на круглосуточный режим решили не переводить все-таки», — сказал Кравченко.

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