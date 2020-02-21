Кравченко: ситуация с коронавирусом «немного перегрета»

Кравченко: ситуация с коронавирусом «немного перегрета»
Александр Кравченко. Виталий Невар / Новый Калининград
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В региональном минздраве ситуацию вокруг коронавируса считают «перегретой», вируса в регионе нет, как и реальной угрозы населению. Об этом журналистам в пятницу, 21 февраля, сообщил глава ведомства Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Ситуация с коронавирусом она немного перегрета. Нужно понимать, что методы защиты от коронавируса ничем не отличаются от гриппа по сути дела нашего, которым мы болеем, карантинные мероприятия вводим. <...> Диагноз коронавируса может быть поставлен только по получении возбудителя и есть одно учреждение в стране, которое имеет право, уполномочено это делать. Соответственно у нас в области нет коронавируса. И давайте пока не будем эти вопросы муссировать и как-то обсуждать, потому что это приводит к ненужному толкованию, ненужной, неправильной реакции со стороны населения. Ну то есть это доходит до абсурда. Я бы постарался эту тему по возможности вообще не обсуждать», — пояснил Кравченко.

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