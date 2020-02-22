В Госдуме хотят ввести должность спортивного атташе при посольствах РФ

При посольствах России предлагают ввести должность спортивного атташе для защиты интересов российских атлетов. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, комментируя обыски у биатлонистов сборной России в Италии, пишет РИА «Новости».

«Год назад президент России сказал, что надо обеспечить правовую поддержку и защиту наших атлетов за рубежом. За границей они становятся бесправными. Я уже говорил, что надо ввести должность спортивного атташе при наших посольствах в других странах, они бы отстаивали интересы наших спортсменов и тренеров в этих странах. У нас есть атташе по культуре, военный атташе, а по спорту нет. Спорт стал важнейшим политическим инструментом, случаются провокации против спортсменов»,— сказал он.

«Наши власти — МИД, посольство в Италии и спортивные ведомства — должны однозначно отреагировать. Такие провокации недопустимы»,— добавил депутат.

Напомним, в субботу утром полиция Италии провела обыски в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, тренера Александра Касперовича. По предварительным данным, Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил. Кроме того, в полицию поступила жалоба от Международного союза биатлонистов на Касперовича, который находится на ЧМ не по своей аккредитации. У Логинова изъят мобильный телефон и компьютер. Главный тренер биатлонистов назвал случившееся «спланированной акцией».