В Госдуме хотят ввести должность спортивного атташе при посольствах РФ

В Госдуме хотят ввести должность спортивного атташе при посольствах РФ
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спорт

При посольствах России предлагают ввести должность спортивного атташе для защиты интересов российских атлетов. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, комментируя обыски у биатлонистов сборной России в Италии, пишет РИА «Новости».

«Год назад президент России сказал, что надо обеспечить правовую поддержку и защиту наших атлетов за рубежом. За границей они становятся бесправными. Я уже говорил, что надо ввести должность спортивного атташе при наших посольствах в других странах, они бы отстаивали интересы наших спортсменов и тренеров в этих странах. У нас есть атташе по культуре, военный атташе, а по спорту нет. Спорт стал важнейшим политическим инструментом, случаются провокации против спортсменов»,— сказал он.

«Наши власти — МИД, посольство в Италии и спортивные ведомства — должны однозначно отреагировать. Такие провокации недопустимы»,— добавил депутат.

Напомним, в субботу утром полиция Италии провела обыски в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, тренера Александра Касперовича. По предварительным данным, Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил. Кроме того, в полицию поступила жалоба от Международного союза биатлонистов на Касперовича, который находится на ЧМ не по своей аккредитации. У Логинова изъят мобильный телефон и компьютер. Главный тренер биатлонистов назвал случившееся «спланированной акцией».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
NULL
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter