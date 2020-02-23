Минздрав РФ: у россиян с лайнера Daimond Princess — коронавирус «в легкой форме»

Минздрав РФ: у россиян с лайнера Daimond Princess — коронавирус «в легкой форме»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Накануне на территорию России были эвакуированы 8 россиян с круизного лайнера Daimond Princess. У троих из них выявлена коронавирусная инфекция, сообщает Министерство здравоохранения России на своем сайте в воскресенье, 23 февраля.

В Российскую Федерацию возвратились 8 россиян, остальные российские граждане отказались от перелета спецбортом МЧС, говорится в сообщении Минздрава. «Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает», — заявляют в министерстве.

Отмечается, что все эвакуированные и те, кто их сопровождал, будут на карантине 2 недели. Они находятся в Казани.

Ранее власти Японии поместили лайнер Daimond Princess на карантин в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом среди его пассажиров. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей (из них 26 россиян) и 1045 членов команды. К настоящему времени вирус выявлен у 691 человека, находившегося на борту судна. Умерли трое, 36 пассажиров и членов экипажа — в тяжелом состоянии.


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