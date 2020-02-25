Из Зеленоградска в Калининград запускают утреннюю экспресс-электричку

Со 2 марта из Зеленоградска в Калининград назначен дополнительный поезд, который будет курсировать в утреннее время по будням с минимальным количеством остановок. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщили в КЖД.

Рейсы будут выполняться электропоездами «Ласточка». Время отправления из Зеленоградска — 8:15, прибытия на станцию Кутузово Новое — 8:31, на Северный вокзал — 8:35, на Южный вокзал — в 8:44.

Экспресс ориентирован в первую очередь на пассажиров, чей рабочий день начинается в 9 часов. Стоимость билета на проезд от Зеленоградска до Северного вокзала составит 62 рубля, до Южного вокзала — 70 рублей.