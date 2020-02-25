Роскачество нашло повреждающие автомобиль «незамерзайки»

Специалисты Роскачества проверили продающиеся в России «незамерзайки». Оказалось, что некоторые морозостойкие жидкости не только не соответствовали заявленным качествам, но и портили элементы автомобиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.



В результатах исследования говорится, что 29 из 31 проверенных товаров соответствовали всем обязательным нормам действующего законодательства. Однако только две марки выполняли опережающие требования, установленные стандартами Роскачества.

«Между тем в отношении температуры замерзания испытания провалили практически 80% исследованного товара: часть продукции, рассчитанной на использование при минус 20 градусах, начала замерзать уже при минус 13 градусах», — отметили в издании.

Также выяснилось, что некоторые жидкости могут повредить и сам автомобиль: после погружения в «незамерзайки» восьми продуктов физико-механические показатели резины при растяжении изменились, а в 15 случаях этот процесс поменял ее массу. При этом омывающие жидкости четырёх торговых марок воздействовали на лакокрасочные покрытия, изменив его цвет.

Эксперты отметили, что три «незамерзайки» не прошли испытания на чистящую способность, а у 19 жидкостей были выявлены проблемы со вспениваемостью. «Пены могло как не хватать, так и быть слишком много. В первом случае очистка стёкол не будет достаточно качественной, во втором — пена будет оставлять много разводов», — добавили специалисты.

Кроме того, в 12 случаях продукции в таре оказалось меньше заявленного на маркировке. Одну морозостойкую жидкость в Роскачестве сочли потенциально опасной для здоровья — исследователи уверяют, что она может вызывать раздражение на коже и конъюнктиве глаза.

Стоимость проверенных «незамерзаек» варьировалась от 33,3 рубля до 145,5 рубля за литр, исследование проводилось по 26 показателям качества и безопасности. Эксперты не обнаружили ни в одном образце метанол, запрещенный при производстве омывающей жидкости. «Таким образом, подтвердились все основные опасения потребителей, за исключением одного: ни в одном товаре не был выявлен запрещённый метиловый спирт», — процитировали экспертов в издании.